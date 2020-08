Pensioni, il paradiso a 2 ore da qui. "Tasse al 7% per gli italiani che si trasferiscono" (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche la Grecia cerca i pensionati italiani (ma non solo) per agevolazioni fiscali. Un po' come fa il Portogallo, ma anche alla Bulgaria, la Tunisia e la Romania. La Grecia si appresta a varare un regime fiscale molto competitivo. Una legge in via di approvazione ad Atene prevede una aliquota unica sulle entrate da pensione del 7% per i cittadini comunitari che decideranno di trasferirsi nel paese. Niente per chi è stato residente in Grecia per cinque anni negli ultimi sei anni. Il beneficio fiscale vale 10 anni. Il prelievo fiscale, scrive il Giornale. avverrà una volta all'anno e le domande di ammissione andranno fatte entro una data da definire. Il governo greco ha deciso questa situazione dopo avere consultato dei sondaggi dai quali emerge che i pensionati europei sono disposti a valutare una eventuale ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni paradiso Pensione vista mare e a tasse ridotte. Ecco dove (e come) godersi la terza età EuropaToday Pensioni, il paradiso fiscale a 2 ore da qui. Sole, mare e soldi: "Tasse al 7% per gli italiani che si trasferiscono"

Anche la Grecia cerca i pensionati italiani (ma non solo) per agevolazioni fiscali. Un po' come fa il Portogallo, ma anche alla Bulgaria, la Tunisia e la Romania. La Grecia si appresta a varare un reg ...

Modellini di auto e aerei che facevano sognare: dopo quasi quarant’anni chiude i battenti Dorio

Il negozio di via Pracchiuso a Udine era la “mecca” degli appassionati. Per gli aeromodelli di Giulio arrivavano clienti da tutto il Nordest UDINE. Era il paradiso dei bambini. E anche di qualche appa ...

Anche la Grecia cerca i pensionati italiani (ma non solo) per agevolazioni fiscali. Un po' come fa il Portogallo, ma anche alla Bulgaria, la Tunisia e la Romania. La Grecia si appresta a varare un reg ...Il negozio di via Pracchiuso a Udine era la “mecca” degli appassionati. Per gli aeromodelli di Giulio arrivavano clienti da tutto il Nordest UDINE. Era il paradiso dei bambini. E anche di qualche appa ...