Pensioni: Il Governo sta pensando all’età pensionabile a 62 anni? (Di lunedì 24 agosto 2020) In base alle ultime notizie che riguardano le Pensioni, sembrerebbe che il Governo stia pensando, dopo Quota 100, di lasciare (ovviamente con qualche condizione) l’età pensionabile a 62 anni. Pensioni, resta l’uscita dal mondo del lavoro a 62 anni? È probabile che ci siano importanti novità per quanto riguarda le Pensioni, perché a quanto pare il Governo sta pensando di non applicare il Quota 41 per tutti. Ovvero, sembrerebbe che lo Stato stia valutando di accettare i 62 anni per lasciare il mondo del lavoro, però con una penalizzazione dell’assegno. Sostanzialmente, con l’applicazione di questa penalizzazione la riforma ... Leggi su quotidianpost

carlosibilia : Con il #decretoagosto le pensioni di invalidità civile al 100% aumentano fino a 651,51 euro mensili. L'incremento s… - QuotidianPost : Pensioni: Il Governo sta pensando all’età pensionabile a 62 anni? - PitmanCosta : @chiossimanuela2 Cosa incasserà questo governo ignorante e abusivo quando l'ultimo degli imprenditori avrà abbassat… - Pinosuma1 : @P_M_1960 Ma non paragonabili a noi !!! Io vivo all'estero in un paese dell'est che sembra Medellin. I clan sfaccia… - TermometroPol : ? E se dopo Quota 100 l’età pensionabile restasse a 62 anni, seppur con qualche condizione? ?? Il governo, forse, c… -