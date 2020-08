Pensione di reversibilità e riduzione dell’assegno (Di lunedì 24 agosto 2020) La Pensione di reversibilità è una prestazione che viene riconosciuta ai superstiti. Si tratta di un trattamento pensionistico a favore dei familiari superstiti. Consiste in una quota percentuale della Pensione del defunto. a Pensione di reversibilità rientra nel 2020 nelle pensioni news con vincoli ben precisi. I beneficiari Hanno diritto alla Pensione di reversibilità in quanto familiari superstiti: il coniuge o l’ultimo convivente; anche il coniuge divorziato a patto che percepisca l’assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze; i figli minorenni; i figli inabili a carico del defunto, in questo caso non ci sono limiti di età alla corresponsione dell’assegno pensionistico; figli maggiorenni fino al limite di 21 anni se studenti scuole superiori e un ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione di reversibilità e riduzione dell'assegno - moneypuntoit : ?? Pensione di reversibilità figli invalidi: quali sono i requisiti? ?? - Giusepp40868665 : @laura_maffi A parte questo non frega a nessuno della reversibilità della penzione la loro pensione rimane a tutta… - infoitinterno : Pensione ai superstiti dell'INPS: la guida completa per indiretta e di reversibilità - Pa2002Roby : @luigidimaio pensione reversibilità vedova 60% - affitto,bollette,cibo ecc uguali a prima, come si fa a vivere. Non… -