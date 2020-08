Pensiero del giorno – L’illusione del Controllo (Di lunedì 24 agosto 2020) Niente come il periodo attuale ci dà la certezza di non avere il Controllo sulla nostra vita. Diversamente dai paesi del Terzo Mondo per cui l’esistenza, a causa di guerre, fame, persecuzioni e torture, è labile e precaria, in Occidente abbiamo avuto sempre l’impressione di poter governare il nostro vivere, a piacimento. ‘Guardare avanti’ è sempre stata una frase di uso comune per indicare la gamma di progetti e di speranze per il domani. Ma abbiamo dovuto ricrederci. A causa del coronavirus, tutto è cambiato. Sono cadute le illusioni. Vorremmo tornare indietro. Aspettiamo con impazienza che la vita torni alla normalità, ma è difficile che ciò possa avvenire perché noi siamo cambiati. La prospettiva del futuro è cambiata ed è cambiato anche il tempo. Einstein aveva visto giusto ... Leggi su romadailynews

Ad Amatrice, ancora segnata dal sisma, si celebrano oggi i quattro anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale, e le sue 299 vittime. A ricordarle ci sarà il premier Giuseppe Conte, di ritorno ...

Conte ci considera suoi sudditi

Caro direttore, all’inizio di agosto, Angelo Panebianco, con la solita lucidità, pubblicava sul Corriere un articolo intitolato “Il partito del debito di Stato”. Articolo perfetto, che poteva anche es ...

