Pem! Parole e musica in Monferrato: ecco gli ospiti (Di lunedì 24 agosto 2020) Ruggeri, Tosca, Motta e altri artisti: a settembre la quindicesima edizione di Pem! Parole e musica in Monferrato, ecco il programma Un festival unico, in cui gli artisti si raccontano accompagnati da una manciata di canzoni e in luoghi di grande fascino, da qualche anno diventati sito Unesco. È “PeM ! Parole e musica in Monferrato”, la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

È “PeM ! Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri e musica tra San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza, che anche quest’anno ha in serbo una serie appuntamenti di grande rilievo ...

