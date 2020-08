Patrizia De Blanck spiega: “Ecco perché ho detto no al Grande Fratello” (Di lunedì 24 agosto 2020) Questo articolo Patrizia De Blanck spiega: “Ecco perché ho detto no al Grande Fratello” . Patrizia De Blanck ha voluto finalmente spiegare i motivi del suo rifiuto al ‘Grande Fratello Vip’. Queste le sue parole. Patrizia De Blanck nell’ultimo periodo è tornata sotto la luce dei riflettori e della ribalta, anche per alcune sue rivelazioni, aneddoti e racconti. A metterla sotto la luce dei riflettori e della ribalta è stata … Leggi su youmovies

zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Patrizia De Blanck: Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a parte - #Grande #Fratello… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: 'Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a parte' - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: 'Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a… - 4N0N1M029203820 : RT @MasterAb88: Elisabetta Gregoracci, Patrizia de Blanck, Flavia Vento e Fausto Leali sono i primi 4 concorrenti ufficiali del #gfvip http… - TRASHPERSON18 : @Chicca_colors Se il pubblico mi fa fuori Patrizia De Blanck dopo due tre settimane smetto di guardare -