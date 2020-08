Partnership Discovery/Eurosport e LBA: finale SuperCoppa in chiaro sul NOVE (Di lunedì 24 agosto 2020) Eurosport e Lega Basket Serie A annunciano l’estensione della loro Partnership che, per i prossimi due anni, consentirà a Eurosport Player di trasmettere tutte le partite del campionato italiano di Serie A (Regular Season e Playoff), della Coppa Italia e della Eurosport SuperCoppa 2020. La primissima novità riguarda proprio quest’ultimo trofeo che prende il nome di Eurosport SuperCoppa 2020 e sarà al via giovedì 27 agosto con la sfida Milano-Cantù, in una... Leggi su digital-news

Rinnovata la partnership tra Discovery e LBA: nasce la Eurosport Supercoppa 2020

