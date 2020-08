Paris Saint-Germain, Neymar e quella gaffe social: si complimenta con il Bayern… ma sbaglia squadra [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Inconsolabile, triste e con nessuna voglia di sorridere. Ha chiuso così ieri la sua serata Neymar Jr, affranto dopo la sconfitta subita in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. David Ramos/Getty ImagesUn ko difficile da digerire per il brasiliano, che ha provato a farsi forza poi sui social con alcune citazioni: “perdere fa parte dello sport, abbiamo provato di tutto, lottato fino alla fine. Grazie per il vostro sostegno e COMPLIMENTI al BAYER“. Un tweet che non è passato inosservato ai suoi followers, visto che Neymar è riuscito a confondere il Bayern con il Bayer Leverkusen che, prontamente, ha replicato: “grazie Neymar! Non so perché ti congratuli con noi quando siamo in vacanza e giochiamo a FIFA… ma grazie”. L'articolo ... Leggi su sportfair

SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - SkySport : Inizia la finale di Champions Segui Paris-Bayern in 4K su Sky - UEFAcom_it : ?? La vincitrice della #UCLfinal tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco centrerà il ???????????????? ?????? ?? Ecco chi ci è g… - sportli26181512 : #Media #Notizie La Final Eight non spinge la Champions League in Tv: Champions ascolti tv 2019 2020 – L’edizione pi… - FabrizioCossu : @AAlciato ma non eravamo noi in Italia? Non tutta la Francia faceva il tifo ieri sera per il Paris Saint-Germain co… -