Parigi, scontri dopo la sconfitta del PSG in Champions: 148 arresti (Di lunedì 24 agosto 2020) Notte di tensione a Parigi, dove i tifosi del PSG hanno dato vita ad alcuni scontri dopo la sconfitta in Finale di Champions. Sono ben 148 gli arresti. La sconfitta in finale di Champions League è stata a dir poco cocente per il popolo Parigino. L'1-0 inflitto dal Bayern Monaco al Paris Saint Germain, dopo …

