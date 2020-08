Paragone inchioda il governo: Conte secreta tutto e umilia il Parlamento (Di lunedì 24 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. Mentre dibattiamo sul numero di parlamentari e ci facciamo prendere per il naso da GigginoDiMaio (sentirlo parlare di tagli alla Casta dopo che ha infilato in ministeri e Cda delle participate di Stato amici il cui unico merito è essere stati suoi compagni di classe, è semplicemente imbarazzante), mentre apriamo processi a quei quattro pezzenti che si pappano il bonus da 600 euro e ci scanniamo sulla chiusura delle discoteche, sta accadendo ben altro. Di gran lunga più grave. Ma di cui non si parla perché il… Grande Fratello che concerta coi direttori dei telegiornali e dei giornali non gradisce la questione. Tuttavia non è nemmeno questo il tema, il tema principale è che le questioni di cui andremo a trattare riguardano l’interesse nazionale e il Parlamento è ... Leggi su ilparagone

Tuttavia non è nemmeno questo il tema, il tema principale è che le questioni di cui andremo a trattare riguardano l'interesse nazionale e il parlamento è tagliato fuori da un presidente del Consiglio ...

