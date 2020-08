Paolo Borzacchiello: "Le parole cambiano la vita delle persone" (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberta Damiata Intervista a Paolo Borzacchiello, uno dei più grandi esperti di linguaggio, che racconta come le parole non hanno solo un significato simbolico, ma concretamente possono letteralmente cambiarci la vita “Le parole possono fare magie. Con quelle giuste puoi ispirare le persone, puoi letteralmente trasformare la realtà e rendere qualsiasi business un business straordinario. Con quelle sbagliate, puoi rovinare tutto. Purtroppo, troppo spesso le usiamo senza rendercene conto. Abituati da un certo tipo di educazione, ogni giorno parliamo e agiamo secondo strutture mentali che spesso ci fanno sbagliare, rendendo la nostra vita complicata". Ed è qui che entra in gioco Paolo Borzacchiello fra ... Leggi su ilgiornale

