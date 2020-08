Panchine Serie A: Liverani domani firma col Parma, Genoa-Maran accordo vicino (Di lunedì 24 agosto 2020) domani potrebbe essere la giornata decisiva per due Panchine di Serie A. Stando a quanto riporta Sky Sport, sarà il giorno in cui Fabio Liverani firmerà col Parma, mentre è sempre più vicino l’accordo tra Rolando Maran e il Genoa. Panchina @1913Parmacalcio, domani #Liverani firma un biennale. Il @GenoaCFC invece sta incontrando #Maran per chiudere @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Panchine Serie A: Liverani domani firma col Parma, Genoa-Maran accordo vicino Gli emiliani dopo D'Aversa stanno per… - TuttoSalerno : SERIE B - Panchine in fermento: Nesta può lasciare Frosinone, l’Ascoli cambia ancora - CarlottaMiller_ : RT @TuttoMercatoWeb: Il valzer delle panchine di A sta per finire: Italiano resta a Spezia. Genoa-D'Aversa e Liverani-Parma - Aquila6811 : RT @TuttoMercatoWeb: Il valzer delle panchine di A sta per finire: Italiano resta a Spezia. Genoa-D'Aversa e Liverani-Parma - TuttoMercatoWeb : Il valzer delle panchine di A sta per finire: Italiano resta a Spezia. Genoa-D'Aversa e Liverani-Parma -