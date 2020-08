Panchina Juventus, il retroscena: oltre a Pirlo sondato un nome a sorpresa (Di lunedì 24 agosto 2020) Panchina Juventus – Dopo la gestione Sarri la Juventus ha ufficializzato Andrea Pirlo come nuovo tecnico bianconero. L’ex centrocampista, prima annunciato come allenatore dell’U23, è subentrato al tecnico toscano dopo la batosta in Champions League subita contro il Lione. Emerge un retroscena: Pirlo non era la prima scelta della società, al suo posto prima stuzzicava l’idea di affidare il ruolo a una bandiera del club. Panchina Juve, il retroscena: Buffon era l’alternativa Secondo quanto riportato dal “Messaggero” Gianluigi Buffon era tra i papabili per il dopo-Sarri. il portiere della Juventus era finito nella lista dei possibili successori. Leggi anche: Dzeko ... Leggi su juvedipendenza

