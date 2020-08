Panchina Genoa, Maran sorpassa D’Aversa: la situazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua il rebus allenatore per la stagione 2020-2021 al Genoa. Si allontana sempre di più Vincenzo Italiano, che dovrebbe rimanere allo Spezia dopo la conquista della Serie A. Il nome più gettonato sembrava essere quello di Roberto D’Aversa, esonerato dal Parma, ma nelle ultime ore si registra il sorpasso di Rolando Maran. L’ex allenatore del Cagliari ha già avuto dei colloqui telefonici con Enrico Preziosi, che hanno dato riscontri positivi. Non si spegne tuttavia la pista che porta a D’Aversa, nome preferito dal ds Faggiano, che ha già lavorato con lui al Parma. Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Inter di Allegri, i nomi per il Torino, doppio colpo Milan FOTOL'articolo Panchina Genoa, Maran sorpassa D’Aversa: ... Leggi su calcioweb.eu

