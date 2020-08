Palermo, l’ex Bellusci indica la strada: “C’è solo un modo per vincere la C. Marconi e Palazzi? Ho la mia idea” (Di lunedì 24 agosto 2020) Giuseppe Bellusci e il consiglio al Palermo in vista della prossima stagione di Serie C.Palermo, si lavora per completare la rosa: l’obiettivo primario è il bomberL'ex difensore rosanero ha vinto lo scorso campionato con la maglia del Monza centrando così la promozione in Serie B, obiettivo primario del Palermo nei prossimi due anni. Per raggiungere questo traguardo la dirigenza rosanero sta cercando i giusti profili in grado di spostare gli equilibri e puntare di conseguenza ad ambire al ritorno in cadetteria. Uno dei nuovi volti del Palermo è Ivan Marconi che ha firmato qualche giorno fa un contratto biennale con il club di Viale del Fante, sulla lista della spesa figura il nome di Palazzi su cui è stata avviata una ... Leggi su mediagol

