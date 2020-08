Palermo Classica, allo Steri il concerto al pianoforte della musicista rumena Axia Marinescu (Di lunedì 24 agosto 2020) Info: www.PalermoClassica.it. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici Leggi su palermotoday

Mari_Classica : RT @CasaLettori: Mi scuso con tutti Devo interrompere Mi hanno avvisato della scomparsa di una mia carissimo amica Sto andando a Palermo… - Palermer : RT @ComunePalermo: #EventiPA Kristi Kapten Il 21 agosto, alle ore 21:00, a Palazzo Branciforte, per la rassegna Palermo Classica, avrà luog… - ComunePalermo : #EventiPA Kristi Kapten Il 21 agosto, alle ore 21:00, a Palazzo Branciforte, per la rassegna Palermo Classica, avrà… - Mari_Classica : RT @FRuighi: #ricordiamodomani #19agosto 1736 nasce a Palermo il pittore Gioacchino Martorana, figlio di Pietro Martorana. Inizialmente b… - rep_palermo : Palermo, tre giorni di musica classica a Castelbuono [di GIGI RAZETE] -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Classica

Balarm.it

17:08Migranti, la Diocesi di Palermo: "Musumeci contro umanità e Vangelo" 16:29Palermo, tamponamento in viale Regione: sette mezzi coinvolti, traffico in tilt 16:29Quanto tempo durerà la pandemia di C ...E’ giovanissima ma già si è fatta conoscere tra le professioniste della sua generazione: la pianista rumena Axia Marinescu è la protagonista del prossimo appuntamento di Palermo Classica e si esibirà ...