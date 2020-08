Orlando contro Musumeci: “Assurdo, i migranti non portano il Covid, alimenta solo intolleranza” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si oppone all’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci che prevede l’espulsione di tutti i migranti presenti sull’isola entro la mezzanotte del 24 agosto. Nelle scorse ore il governatore della Sicilia ha osato ciò che nessuno prima di lui aveva ancora avuto l’ardire di fare: Nello Musumeci – dopo … L'articolo Orlando contro Musumeci: “Assurdo, i migranti non portano il Covid, alimenta solo intolleranza” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

