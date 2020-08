OnePlus svela un importante novità per OxygenOS indirizzati ai gamer (Di lunedì 24 agosto 2020) OnePlus annuncia l'arrivo del supporto al floating window all'interno di OxygenOS durante il Gaming Mode a partire da OnePlus 6 e successivi L'articolo OnePlus svela un importante novità per OxygenOS indirizzati ai gamer proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ttoday_it : Certificazione TUV svela nuovo #Smartphone #Oneplus con supporto alla ricarica rapida da #18w ??… -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus svela

Telefonino.net

Kebab è il nome in codice, ad uso interno, che identifica il prossimo smartphone di fascia alta a cui sta lavorando OnePlus. Tenuto conto dei precedenti del marchio taiwanese, lo vedremo arrivare in a ...Il noto leaker Max J svela su Twitter il nome in codice del futuro OnePlus 8T, il cui arrivo è previsto per il Q4 dell’anno corrente. OnePlus 8T sta per arrivare e il suo nome in codice è appena stato ...