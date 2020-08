Oliver Stone: i miei primi 40 anni nell’America del Pentagono (Di lunedì 24 agosto 2020) Un tour italiano che parte da Roma per inaugurare all'Eur il Timvision Floating Theatre, passa dal festival di Pesaro e finirà a Venezia. Oliver Stone arriva per presentare il libro sui suoi primi 40 anni di regista e attivista: si chiama "Cercando la luce", sebbene il titolo inglese sia piuttosto "inseguendo la luce", edizioni la Nave di Teseo. L'infanzia, il Vietnam da volontario, il successo e i retroscena di Hollywood negli anni Settanta e Ottanta; storia di un giovane squattrinato e ambizioso che conquista il cinema fra lacrime, sudore e inganni. "Fuga di Mezzanotte", la sceneggiatura di "Scarface", e infine "Platoon"; sulla rievocazione della guerra si chiude il libro, con il primo grande successo che lo consacrò.Di politica e di presidenziali americane non ha molta ... Leggi su ilfogliettone

GPiziarte : RT @Corriere: La video intervista di @7Corriere a Oliver Stone (@theoliverstone). Al regista è dedicata la copertina del numero del settima… - AngelFlo4_ : RT @mercurioec: #ATENCIÓN » Oliver Stone inaugura el primer cine flotante de Roma » - Corriere : La video intervista di @7Corriere a Oliver Stone (@theoliverstone). Al regista è dedicata la copertina del numero d… - mercurioec : #ATENCIÓN » Oliver Stone inaugura el primer cine flotante de Roma » - Ilariadicarlo2 : RT @DangeloMa: Stasera all'EUR Oliver Stone inaugura IL #TIMVisionFloatingTheatre. Una bella occasione per rivedere Wall Street e scoprire… -