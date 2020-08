Olimpiadi di Monaco 1972, il massacro degli atleti israeliani: cosa successe? (Di lunedì 24 agosto 2020) Olimpiadi di Monaco 1972 saranno sempre ricordate per il massacro messo in atto da un gruppo di terroristi palestinesi negli alloggi degli atleti israeliani. foto getty imagesIl massacro di Monaco di Baviera è questo il nome dell’atto terroristico che avvenne proprio nel corso delle Olimpiadi estive del 1972 da parte dell’organizzazione terroristica Settembre Nero. A perdere la vita furono prima due atleti che provarono ad opporre resistenza e poi tutti gli altri a seguito di un tentativo di liberazione da parte della polizia. Ma andiamo nel dettaglio di quello che successe. Olimpiadi di ... Leggi su chenews

aldibe73 : RT @JohannesBuckler: Alto 1,62 m. per un peso di 53 Kg. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, ho vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri… - silvia22150865 : RT @JohannesBuckler: Alto 1,62 m. per un peso di 53 Kg. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, ho vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Alto 1,62 m. per un peso di 53 Kg. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, ho vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri… - annamarone : RT @JohannesBuckler: Alto 1,62 m. per un peso di 53 Kg. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, ho vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri… - AvvDox : RT @JohannesBuckler: Alto 1,62 m. per un peso di 53 Kg. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, ho vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Monaco Olimpiadi di Monaco 1972, il massacro degli atleti israeliani: cosa... CheNews.it Hermann Weingärtner, il primo "re" di Olimpia

La storia delle Olimpiadi, nel corso degli anni, si è spesso impreziosita con le gesta di splendidi atleti che, nell’ambito della stessa edizione, sono prepotentemente saliti sulla ribalta per perform ...

Lenti, matti, pigri, mai compresi o sfortunati: 10 talenti che dovevano dominare il mondo e invece...

Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...

La storia delle Olimpiadi, nel corso degli anni, si è spesso impreziosita con le gesta di splendidi atleti che, nell’ambito della stessa edizione, sono prepotentemente saliti sulla ribalta per perform ...Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...