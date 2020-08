Nuovo lockdown Italia: “Non c’è bisogno”, parla il ministro Speranza (Di lunedì 24 agosto 2020) Nuovo lockdown Italia: “Non c’è bisogno”, parla il ministro Speranza Ci sarà un Nuovo lockdown in Italia? Le conseguenze, dal punto di vista economico, certo, ma anche psicologico, sarebbero probabilmente più devastanti di quanto possiamo immaginare e la volontà di tutti è quello di evitare le chiusure allargate, per focalizzarsi solo sui focolai e le zone più colpite e agire tempestivamente, anche tramite misure restrittive, nei luoghi designati. Il ministro della Salute Roberto Speranza, in ogni caso, ha affermato che per il momento non c’è bisogno e che la situazione è diversa rispetto a quella dello scorso ... Leggi su termometropolitico

NicolaPorro : Il neoconformismo di regime, il pandemicamente corretto e il terrorismo autoritario hanno un nuovo obiettivo da col… - fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - fanpage : ?? Aumentano le terapie intensive in Italia - EnricoCEngelma1 : @La7tv Non viene detto, perché non è bello, che il #coronavirus non può venire estirpato, a meno di un nuovo lockd… - Cavalierpadano : RT @luigivanti: Mille asintomatici non sono mille contagiati.Quindi è’ dura dichiarare un nuovo lockdown, chiudere aziende,scuole o rinviar… -