Nuova vittima del Covid, un ristoratore di Firenze si ammazza: lavorava troppo poco (Di lunedì 24 agosto 2020) In ansia per il mutuo del suo locale, un ristoratore fiorentino si è tolto la vita. L'imprenditore, 44 anni, aveva acquistato l'immobile nella zona di piazza Santa Croce poco prima della pandemia di ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vittima Conte, nuova grana: vittima di una presunta truffa da 30 milioni Calcio News 24 L’ultimo inquietante trend di TikTok: fingersi vittime dell’Olocausto che si raccontano dall’aldilà

L’ultima trovata sul social network cinese TikTok è quella di realizzare video in cui fingersi vittime dell’Olocausto. Quello che è diventato subito un nuovo inquietante trend è stato giustificato da ...

Gabriel Garko furioso: l’attore vittima di un profilo fake, lo sfogo

Gabriel Garko dà vita a un duro sfogo sul suo ufficiale profilo di Instagram. L’attore 48enne è vittima di un profilo fake su Facebook. Scendendo nel dettaglio, il noto interprete italiano fa sapere c ...

