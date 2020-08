Numa e Phil Palmer producono il nuovo album di Renato Zero (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nuovo album di Renato Zero è prodotto da Phil e Numa Palmer. A rivelarlo sono i diretti interessati durante una recente intervista, nella quale hanno parlato dei prossimi progetti e anche della prossima prova sulla lunga distanza dell'artista romano. Renato Zero viene dalla pubblicazione di Zero Il Folle, che ha rilasciato il 4 ottobre scorso. Il disco è stato anticipato dal singolo Mai Più Da Soli, seguito da La Vetrina. Il video dedicato al brano è stato presentato durante l'ultima edizione di ImagInAction che si è tenuta a Ravenna e prima del lungo tour che ha avviato al Palazzo dello Sport di Roma. La musica di Zero Il Folle, concepita con la produzione ... Leggi su optimagazine

