Nubifragio in Veneto, la foto del tornado su Verona: “Il disastro mentre stava arrivando” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un improvviso Nubifragio di acqua e grandine si è abbattuto violentemente ieri su Verona, causando danni e allagamenti. Tra alberi sradicati e disagi per la popolazione, impressionano le immagini che sono giunte dal centro storico della città, dove una strada si è trasformata in un vero e proprio fiume. Nubifragio in Veneto, ingenti danni e allagamenti … L'articolo Nubifragio in Veneto, la foto del tornado su Verona: “Il disastro mentre stava arrivando” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - HuffPostItalia : Violento nubifragio in Veneto, allagamenti a Verona, Vicenza e Padova - Alessan19274511 : RT @Storace: E #Berizzi la spara grossa e vergognosa su #Repubblica per il nubifragio a #Verona - StefanoCervo : RT @Storace: Il nubifragio di Verona? Karma contro i razzisti. Il tweet choc del giornalista Paolo Berizzi fa indignare tutti – Il Tempo ?@… -