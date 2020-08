Nubifragio, il giornalista di Repubblica parla di karma per nazifascisti e razzisti di Verona (Di lunedì 24 agosto 2020) «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il Nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». Sono parole scritte su Twitter da Paolo Berizzi, giornalista … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : QUEL TWEET CHOC DEL GIORNALISTA: 'VERONA? NUBIFRAGIO È IL KARMA' - ilriformista : Polemica sui social per il tweet di Berizzi sul nubifragio di #Verona - gabrieligm : Per il giornalista di Repubblica, i veronesi si meritano il nubifragio perché tra di loro ci sono anche dei nazifas… - Fedex546 : RT @GagliardoneS: Così i cittadini Veronesi, oltre al nubifragio, hanno dovuto sorbirsi ANCHE le cazzate di uno SCIROCCATO DOC, quale il 'g… - TorazziAlberto : Fosse stato un giornalista di Libero-il Giornale o la Verità avrebbero chiuso il giornale, dopo averlo fatto devast… -