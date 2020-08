Notte di tensioni e disordini a Parigi dopo la sconfitta del Psg nella finale di Champions League, arrestate 148 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Notte di tensioni e scontri a Parigi dopo la sconfitta per 1-0 subita dal Paris Saint-Germain per mano del Bayern Monaco nella finale di Champions League. La polizia ha comunicato su Twitter di aver arrestato 148 persone, la maggior parte dei quali per danni e aggressione. Inoltre 404 persone sono state multate per non aver indossato la mascherina in aree in cui era obbligatorio farlo. Sconti si sono registrati vicino allo stadio Parco dei Principi, dove la polizia ha usato lacrimogeni, mentre lungo gli Champs Elysees sono stati dati alle fiamme veicoli e distrutti negozi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

discoradioIT : ?? Notte di tensioni e scontri a #Parigi dopo la sconfitta per 1-0 subita dal #ParisSaintGermain e la vittoria del… - StreetNews24 : Nel discorso con cui la notte scorsa ha chiuso la convention democratica, l'ex vice presidente si è presentato come… - PLeggera : Un integratore alimentare che permette di migliorare la qualità e la durata del #sonno quando sono ostacolate da st… - NewSicilia : #Lampedusa, nuovi #sbarchi nella notte. Le novità. #Cronaca #Agrigento #Newsicilia - MeridioNews : Tensioni tra Cappello e Cursoti la notte prima dell'agguato Dopo la rissa, lite in discoteca e spari a centro scomm… -