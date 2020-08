"Non scordatevelo mai". Belen bacia Antonino? Spunta la sua ex fidanzata: un clamoroso ceffone in pubblico (Di lunedì 24 agosto 2020) Un messaggio per Belen Rodriguez, firmato Chiara, la ex di Antonino Spinalbese. Il bacio in copertina di Vero tra la showgirl argentina e la sua nuova fiamma, l'hairstylist milanese volato fino a Ibiza per stare con lei, non ha fatto piacere alla ex fidanzata del ragazzo, che sui social ha deciso di commentare questa storia d'amore appena nata. "Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa - scrive Chiara, che ora vive a Taiwan -. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi 1.800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram". Il messaggio è stato intercettato dal blog di gossip Very Inutil People, "Vi assicuro che sono così fiera della ... Leggi su liberoquotidiano

