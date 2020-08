Non sanno come portare gli studenti nelle scuole (Di lunedì 24 agosto 2020) La scuola ha un problema di trasporti, molto banalmente bisogna trovare un modo per garantire a tutti gli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche con i mezzi pubblici, rispettando le regole Covid e quindi con la massima tutela della loro sicurezza. Un problema, in realtà, tutt’altro che banale, e a risolverlo non dovranno essere i tecnici, ma la politica e il Governo che da oggi, in un vertice durato circa due ore, ha provato a compattarsi per affrontare al meglio i venti giorni che mancano dal ritorno tra i banchi, il 14 settembre. Uniti verso l’obiettivo, ciascuno dei Ministeri coinvolti impegnato a stringere sulle questioni di propria competenza. Il premier Conte ha incontrato prima i ministri all’Istruzione, Lucia Azzolina, alla Salute, Roberto Speranza, agli Affari regionali, Francesco Boccia, e ai Trasporti, Paola De ... Leggi su huffingtonpost

Voglio essere responsabile e quindi starò in isolamento, lontano dagli amici. Non ho sintomi, ma sono in quarantena e aspetterò di avere la conferma e sapere qual è il protocollo da seguire. L'importa ...

Valgono una decina di miliardi i contratti di fornitura per la risposta a Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Otto sono stati spesi per mascherine e altri dispositivi di protezione; le terapie intens ...

