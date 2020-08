“Non mi fido di Agosto”, Laura Torrisi: bikini mozzafiato e quel pensiero filosofico (Di lunedì 24 agosto 2020) Laura Torrisi ha pubblicato da poco un suo scatto in bikini. Come sempre la bella attrice mostra un fisico perfetto, con tanto di decolleté in primo piano. Laura Torrisi (fonte Istagram @TorrisiLaura)Le vacanze stanno volgendo al termine e sembra che un pò tutti si stiano rendendo conto dell’amara realtà dei fatti. Seppur con le dovute cautele, a causa del coronavirus, si è riusciti ad andare in vacanza e a godersi qualche giorno di mare. Molti volti dello spettacolo, quest’anno, hanno deciso di trascorrere le proprie ferie in Italia con l’obiettivo di aiutare il turismo del Paese in crisi a causa della pandemia mondiale. Tra questi c’è anche Laura Torrisi che ... Leggi su chenews

MikrokosMoon_ : Poi è stato namjoon a dire fidatevi di noi, non la bighit. Della bighit frega un cazzo se me lo dice il leader mi f… - yoongiskye : @DAMNAGVST essendo che sappiamo quanto i bangtan vengano usati ormai non mi fido più di nessuno e vedo sta gente us… - adrenalijne : non mi fido delle persone che mi chiamano con il nome per intero - ittonasta : @MariPi__ Io non ne so molto, cito solo canzoni de I Cani, però mi fido - 7925Alex : @stopconinomi Posso fare una domanda?? Ma si puo andare al Mare o non è consigliato? Chiedo xkè ho vacanze e vorrei… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non fido Se Vip & Fido stanno al volante - Foto-gallery e immagini IO donna