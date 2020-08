«Noi rinunciamo alla mascherina. Fallo anche tu» (Di lunedì 24 agosto 2020) In questo video che circola da ieri su Twitter possiamo ammirare cinque prestigiosi candidati al Darwin Award mentre esclamano in coro “Noi rinunciamo alla mascherina” e poi buttano i dispositivi di protezione individuale in un falò improvvisato. Poi, uno per volta, consigliano all’avventore di seguire l’esempio: “Fallo anche tu”. Avete presente la teoria sull’evoluzione della specie umana? Ecco, era una stronzata. Confidiamo, tuttavia, che si tratti di 5 pensioni in meno da pagare. pic.twitter.com/B24Yb2rEVh — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 23, 2020 Gli anziani sono la categoria che in questi mesi di epidemia è stata più falcidiata dal Coronavirus Sars-CoV-2 e da COVID-19. Nei dati pubblicati nel maggio ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Noi rinunciamo «Noi rinunciamo alla mascherina. Fallo anche tu» next Da Musicultura ad Artemigrante

«Siamo pronti a modificare programmi e attività, come abbiamo già fatto. La salute è la priorità». Il Covid rende la situazione imprevedibile ma Stefania Monteverde, assessora alla Cultura di Macerata ...

Da Musicultura ad Artemigrante «Non rinunciamo a Macerata d'Estate, siamo pronti ad adattarci»

L'assessora e candidata Stefania Monteverde spiega: «Siamo pronti a modificare i programmi se serve a tutelare la salute. Per il coronavirus occorre la massima prudenza e il rispetto delle regole da p ...

