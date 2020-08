“Noi bruciamo la mascherina, fallo anche tu!”: la protesta degli anziani che negano il Covid | VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) “Noi bruciamo le mascherine”: la protesta di un gruppo di anziani – VIDEO In queste ore sta diventando virale il VIDEO di un gruppo di anziani che brucia la mascherina e che urla in coro: “Noi bruciamo la mascherina, fallo anche tu!”. I protagonisti del filmato circolato su Twitter si tolgono la mascherina dal volto e la lanciano in un piccolo rogo. Non è chiaro chi abbia diffuso per prima il VIDEO né se gli anziani abbiano deciso di farlo spontaneamente, ma la scena ha suscitato non poche polemiche sui social. Leggi anche: 1. Coviddi (non) ce n’è: la ... Leggi su tpi

AldoVellone : RT @MPSkino: #COVID49_negano_ma_contagiano 'Noi bruciamo la mascherina! Fallo anche tu!'... #facciamorete vs ignoranza Lotta impari ma… - getrichard_ : Voi bruciate la mascherina e noi vi bruciamo la possibilità di partecipare al sistema sanitario nazionale. Poi vedi… - _Facezia_ : @MajestyCatsy A me sembra dicano 'noi BRUCIAMO la mascherina' anyway - Dfherz : RT @MPSkino: #COVID49_negano_ma_contagiano 'Noi bruciamo la mascherina! Fallo anche tu!'... #facciamorete vs ignoranza Lotta impari ma… - simo2791 : RT @MPSkino: #COVID49_negano_ma_contagiano 'Noi bruciamo la mascherina! Fallo anche tu!'... #facciamorete vs ignoranza Lotta impari ma… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi bruciamo