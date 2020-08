No, nessuno ha acquistato a cifre folli gli iPhone con Fortnite già installato (Di lunedì 24 agosto 2020) (Foto: Epic Games)Si è parlato molto di iPhone con Fortnite installato in vendita su eBay a prezzi ben superiori ai 10.000 euro dopo la decisione di Apple (e Google) di eliminare il gioco dai propri store di applicazioni. La disputa tra le aziende e i produttori del gioco, Epic Games, è nata in seguito alla comparsa di un sistema di pagamento interno che bypassa le trattenute e, così, va contro i termini di servizio degli app store. Tanti utenti hanno colto la palla al balzo mettendosi a vendere il proprio iPhone con già a bordo il non più installabile gioco sparando somme altissime. Alcune fonti hanno sollevato uno scandalo parlando di molti appassionati pronti a spendere anche più di 10.000 euro. Quanto c’è di vero? Poco. Le inserzioni in Italia scarseggiano, ... Leggi su wired

TchoudenouK : Per amore della salvezza che ha acquistato per noi sulla croce nessuno dovrebbe giocarci. #HolyWordExpo - ufookinloosaahh : RT @breathforzain: penso che mi farò quattro risate quando liam farà il concerto il 29 e non ci sarà nessuno dei ragazzi. perché davvero, s… - breathforzain : penso che mi farò quattro risate quando liam farà il concerto il 29 e non ci sarà nessuno dei ragazzi. perché davve… - FabrizioGiampa : Baska, isola di Krk, Croazia. Sto andando in spiaggia.....non c'è nessuno, per quale cazzo di motivo dovrei fare i… - ILSERAFO : RT @officialdrezz: Mentre vi scannate su quello che ha detto il tedesco, a quattro giorni dal ritiro il rinnovo del giocatore chiave di que… -

Ultime Notizie dalla rete : nessuno acquistato Pescasseroli, i ciondoli "I Love Abruzzo" conquistano i turisti: lupo, orso e abbraccio i più richiesti AbruzzoLive Blog: Antonio Conte: uno, nessuno e centomila

Antonio Conte e l'Inter; la scorsa estate, di questi tempi, l'allenatore salentino e la proprietà cinese si apprestavano a percorrere insieme una stagione molto importante per rilanciare le ambizioni ...

Spaccio tra Bollate e Senago, i vostri commenti: “Così da anni, nessuno interviene”

“Tutto alla luce del sole, è incredibile un simile spettacolo. Giorni fa quasi ne tamponavo uno che si era fermato all’improvviso”. In tantissimi avete commentato il nostro video sullo spaccio di drog ...

Antonio Conte e l'Inter; la scorsa estate, di questi tempi, l'allenatore salentino e la proprietà cinese si apprestavano a percorrere insieme una stagione molto importante per rilanciare le ambizioni ...“Tutto alla luce del sole, è incredibile un simile spettacolo. Giorni fa quasi ne tamponavo uno che si era fermato all’improvviso”. In tantissimi avete commentato il nostro video sullo spaccio di drog ...