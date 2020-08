No, Flavio Briatore non ha detto che «le mogli dei poveri le riconosci subito sono tutte dei cessi» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 22 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto dell’imprenditore italiano Flavio Briatore in costume da bagno. Lo scatto è accompagnato da una dichiarazione a lui attribuita e riportata da chi ha pubblicato il contenuto. Si legge: «Le mogli dei poveri le riconosci subito sono tutte dei cessi». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Inoltre, nel 2018, lo stesso Briatore aveva smentito, sulla sua pagina Facebook ufficiale, di aver pronunciato una simile frase. L'articolo <i class="icon custom news



fake icon



sm"></i> No, Flavio ... Leggi su facta.news

fattoquotidiano : DISCOTECHE E CHAMPAGNE Flavio Briatore battuto sul campo [di @stanzaselvaggia] #FattoQuotidiano #22agosto #edicola - fanpage : Flavio Briatore apre Crazy Pizza È polemica sul prezzo. - BCarazzolo : RT @giuliocavalli: Essere Flavio Briatore - albachiara64141 : RT @LeftAvvenimenti: #discotechechiuse Così Flavio Briatore questa estate è diventato esperto di #COVID19 e ci ha insegnato come gestire un… - myrand72 : RT @giuliocavalli: Essere Flavio Briatore -