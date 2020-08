No, Donald Trump non ha dichiarato: «caccerò Conte e il PD e farò uscire l’Italia dall’Ue» (Di lunedì 24 agosto 2020) Lunedì 24 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni Contenute in un post pubblicato il 22 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene il link a un articolo pubblicato il giorno prima sul blog Mondo Today, dal titolo: «Trump: caccerò Conte e il PD e farò uscire l’Italia dall’UE…». Secondo l’articolo, nelle «ultime settimane» il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe «aumentato le pressioni nei confronti di Sergio Mattarella affinché faccia cadere il governo Conte e i suoi principali sostenitori, PD e M5S». Oggetto del Contendere, secondo ... Leggi su facta.news

repubblica : Trump, gli audio rubati alla sorella: 'Donald è crudele, bugiardo e privo di principi' [aggiornamento delle 08:58] - SkyTG24 : Donald Trump, dopo la nipote nuove accuse anche dalla sorella: “È crudele e bugiardo” - HuffPostItalia : Gli audio rubati alla sorella di Trump. 'Donald è crudele, bugiardo, senza principi' - Apollo_MX5 : @kisimaio @moneypuntoit scusa ho capito bene?, questi ci sono arrivati ogg? Donald Trump, infatti, ha annunciato l… - bellantoniober1 : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? ???????????? Per Favore Firmare ???????? Donald J. Trump: Fermare il commercio di animali domestici e selvatici in… -