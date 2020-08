Nilufar positiva al Covid-19: «Ho vissuto la mia vacanza in Sardegna con troppa spensieratezza» (Di lunedì 24 agosto 2020) È un’ammissione di responsabilità, ma anche un invito a stare più attenti quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati (in passato anche concorrente di Temptation Island Vip). Quest’ultima ha appena dichiarato su Instagram di essere positiva al coronavirus, dopo la sua vacanza in Sardegna. Proprio alla eccessiva spensieratezza che ha caratterizzato la sua vacanza la showgirl e influencer ha attribuito la causa del suo contagio. Una questione che rende bene l’idea rispetto al clima che ha contraddistinto le ferie di troppi giovani italiani nell’ultimo periodo. LEGGI ANCHE > Gli anziani che bruciano la mascherina VIDEO Nilufar positiva al coronavirus «Ciao amici. Mi sono presa gli ... Leggi su giornalettismo

