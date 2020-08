Nilufar Addati: “Ho il covid. Sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza saperlo”. L’ex tronista al Billionaire e in altri locali (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ho contratto il covid-19”. Nilufar Addati, un volto noto al pubblico di “Uomini e Donne”, è risultata positiva al tampone per il coronavirus in seguito a una vacanza in Sardegna. Queste le sue parole: “Dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico (con esito negativo) Sono stata sottoposta ad un tampone, il cui risultato è stato purtroppo positivo. Sono stata a contatto con persone positive, Sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive”, ha raccontato la ragazza che ora lavora come influencer. Ora il suo nome è finito tra i trending topics di ... Leggi su ilfattoquotidiano

