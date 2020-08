NHL 21 disponibile dal 16 ottobre: Trailer e Copertina (Di lunedì 24 agosto 2020) Electronic Arts ha annunciato oggi che EA SPORTS ™ NHL®21 arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 16 ottobre. In Copertina, per la seconda volta, il vincitore della Stanley Cup®, Alex Ovechkin. Ovechkin è stato uno dei giocatori più influenti e di impatto nell’hockey ed ha ispirato il team di sviluppo, aiutando a delineare nel videogioco le innovazioni che il suo modo di giocare ha portato nell’hockey reale. Questo nuovo capitolo darà vita a una rinnovata esperienza Be A Pro, un ampliato e creativo gameplay, un nuovo Hockey Ultimate Team (HUT) RUSH e le integrazioni al World of CHEL, offrendo così ai giocatori l’opportunità di creare un proprio stile e una propria legacy proprio come se fossero Ovechkin. “È un grande onore essere sulla cover di NHL 21, la ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : NHL disponibile NHL 21 disponibile dal 16 ottobre: Trailer e Copertina GamerBrain.net EA conferma che NHL 21 non arriverà su PC

Alcuni di voi potranno non essere particolarmente sorpresi dalla notizia, visto che NHL non è una serie che solitamente approda anche su PC. Altri, invece, potrebbero essersi fatti venire un coccolone ...

Incentivo prenotazione NHL™ 21 Standard Edition

Incentivo prenotazione NHL™ 21 Standard Edition al momento non è disponibile.

Alcuni di voi potranno non essere particolarmente sorpresi dalla notizia, visto che NHL non è una serie che solitamente approda anche su PC. Altri, invece, potrebbero essersi fatti venire un coccolone ...Incentivo prenotazione NHL™ 21 Standard Edition al momento non è disponibile.