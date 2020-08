NHL 21: data d’uscita, copertina e nuovo trailer! (Di lunedì 24 agosto 2020) Annunciata da Electronic Arts tramite comunicato stampa la data d’uscita per NHL 21, con tanto di copertina e nuovo trailer a corredare il tutto Nella giornata di oggi, Electronic Arts ha annunciato che EA Sports NHL 21 arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 16 ottobre, tramite comunicato stampa. A corredare il tutto è arrivata anche la copertina, sulla quale, per la seconda volta, troneggia il vincitore della Stanley Cup Alex Ovenchkin. Ovenchkin è stato uno dei giocatori più influenti e d’impatto nell’hockey ed ha ispirato il team di sviluppo, aiutando a delineare nel videogioco le innovazioni che il suo modo di giocare ha portato nell’hockey reale. Questo nuovo capitolo darà vita a una rinnovata esperienza Be A Pro, un ampliato e creativo ... Leggi su tuttotek

