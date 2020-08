NFL, 77 falsi positivi al Covid-19: “Una contaminazione isolata durante preparazione test” (Di lunedì 24 agosto 2020) Alcuni giocatori di football americano della NFL hanno registrato dei falsi positivi per il Covid-19 in un laboratorio del New Jersey, il BioReference Laboratories. Il laboratorio in questine è stato citato dal sito ufficiale della NFL dove si spiega che “una contaminazione isolata durante la preparazione del test” dovrebbe essere la causa scatenante dei 77 falsi positivi che hanno portato alcune squadre a interrompere gli allenamenti. “Reagenti, analizzatori e personale sono stati tutti esclusi come possibili cause e test successivi hanno indicato che il problema è stato risolto – aggiunge la dichiarazione – Tutti gli individui colpiti sono stati confermati negativi e ... Leggi su sportface

sportface2016 : Alcuni giocatori di football americano della #NFL hanno registrato dei falsi positivi per il #COVID19 in un labora… - ale95italy : Tutti e 77 i test risultati positivi al sabato si è scoperto essere falsi positivi. Poi uno non deve credere alla d… - Rturcato83 : 77 FALSI POSITIVI IN NFL -

Ultime Notizie dalla rete : NFL falsi NFL, 77 falsi positivi al Covid-19: "Una contaminazione isolata durante preparazione test" Sportface.it