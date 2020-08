Neymar, tweet con gaffe dopo la finale di Champions League: la risposta del Bayer Leverkusen (Di lunedì 24 agosto 2020) Nonostante l’amara sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, l’attaccante del Psg Neymar ha dimostrato grande sportività attraverso un tweet dove ha spiegato che la sconfitta fa parte dello sport, ringraziando tutti per il sostegno e facendo i complimenti ai bavaresi per la vittoria. E’ proprio in questa parte finale che Neymar ha commesso un errore ed ha scatenato l’ironia dei fan nei commenti. Il brasiliano ha infatti scritto “Bayer” e non “Bayern“, facendo di fatto i complimenti al Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha perciò colto la palla al balzo ed ha risposto al calciatore del Psg con ... Leggi su sportface

