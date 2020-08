Nell’era del populismo penale, la «sicurezza» non riguarda la società (Di lunedì 24 agosto 2020) Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma qualcuno è più uguale degli altri. A questa conclusione orwelliana, ad un tempo amara e realistica, si giunge dopo la lettura di Anche i ricchi rubano (Edizioni Gruppo Abele, pp. 189, euro 14), preziosa ricognizione nell’ordinamento giuridico italiano ad opera di Elisa Pazé, magistrata in servizio alla Procura di Torino. L’autrice, che nel suo lavoro quotidiano si occupa di reati economici, non appartiene alla schiera dei pubblici ministeri in cerca di visibilità mediatica … Continua L'articolo Nell’era del populismo penale, la «sicurezza» non riguarda la società proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

