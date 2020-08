Nel Wisconsin la polizia ha sparato alle spalle a un uomo afroamericano (Di lunedì 24 agosto 2020) Sembra che l'uomo – ricoverato in gravi condizioni – fosse intervenuto per sedare una rissa: il video ha causato proteste che sono andate avanti per tutta la notte Leggi su ilpost

