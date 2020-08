«Nel mio letto voglio solo Lenor»: il backstage della nuova campagna pubblicitaria con Ilary Blasi (Di lunedì 24 agosto 2020) «Inventerei qualsiasi scusa per godermi la freschezza di Lenor. Una sensazione così intensa che non voglio condividerla con nessuno». A dirlo è Ilary Blasi che, nella nuova campagna pubblicitaria di Lenor, pur di godersi il profumo delle lenzuola appena lavate, è pronta a congedare il marito Francesco Totti accusandolo di una marachella che non ha mai commesso. Nello spot, visibile in tv e in Rete a partire da ieri, 23 agosto, Ilary, infatti, prende il pallone e lo lancia contro l’abat-jour della camera da letto facendo subito ricadere la colpa su Francesco che, per punizione, dormirà sul divano, permettendole di rimanere sola con il cotone aromatico e fragrante assicurato da Lenor, il noto marchio di ammorbidenti di P&G. Leggi su vanityfair

AlbertoBagnai : Resta sempre vero che per non morire basta non nascere. Gli amanti infelici tendono a vederla come una soluzione (q… - borghi_claudio : @matteoebasta79 @s_tarantino No, non ci ho messo 14 anni però mentre studiavo per laurearmi come migliore nel mio c… - CarloCalenda : Non ho mai sostenuto che non ci siano fascisti. Nel mio libro spiego che abbiamo un problema culturale con il fasci… - agentsrvmanoff : @clito_ride_ @beatrcice_ ma io vedo più presunzione nel tuo commento che nel mio, io ero semplicemente innervosita… - gighea : RT @GerberArancio: Buongiorno Giuliana e @SalaLettura ???? “Del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia, le colline sono per… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mio «Nel mio letto voglio solo Lenor»: il backstage della nuova campagna pubblicitaria con Ilary Blasi Vanity Fair.it Quella Golf a Lisbona targata RE nell'estate del '96

D’accordo. Forse non era stato un gesto esemplare, o forse… sì, quello di scrivere con l’indice vindice «testa quèdra as lavéma o no?» e sotto: «arzàn atent ai spigol», sul finestrino della Golf Gti n ...

Salvini: «Se costringono mia figlia ad andare a scuola nel plexiglass con la mascherina, io non ce la mando»

"Io l'ho detto - ha spiegato Salvini - se costringono mia figlia e i vostri figli ad andare a scuola chiusi nel plexiglass, con le mascherine e i banchi con le rotelle, a scuola così non ce la mando p ...

D’accordo. Forse non era stato un gesto esemplare, o forse… sì, quello di scrivere con l’indice vindice «testa quèdra as lavéma o no?» e sotto: «arzàn atent ai spigol», sul finestrino della Golf Gti n ..."Io l'ho detto - ha spiegato Salvini - se costringono mia figlia e i vostri figli ad andare a scuola chiusi nel plexiglass, con le mascherine e i banchi con le rotelle, a scuola così non ce la mando p ...