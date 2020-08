"Nel 2018 sono stato avvelenato, come il mio amico Navalny. Ne scherzavamo insieme" (Di lunedì 24 agosto 2020) L’uso del veleno contro gli oppositori russi è “il tentativo di restare al potere a qualunque costo. Noi comunque continueremo a combattere la nostra battaglia”. È quanto afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Pyotr Verzilov, il 32enne ‘artista politico’ russo che anche due anni fa fu trasferito per un sospetto avvelenamento dalla Russia a Berlino, nell’ospedale Charitè lo stesso dove ora è ricoverato Alexei Navalny, anche grazie alla mobilitazione di Verzilov e delle Pussy Riot.“Tra noi dissidenti gli scambi sono frequenti, è una questione di sopravvivenza - ha continuato - Con Alexej ho scherzato tanto sul mio avvelenamento. L’ironia è l’unico modo in cui puoi affrontare tutto questo, sennò diventi pazzo”. ... Leggi su huffingtonpost

"Nel 2018 sono stato avvelenato, come il mio amico Navalny. Ne scherzavamo insieme"

Giuseppe Conte ad Amatrice per il terremoto, una signora davanti alle telecamere: "Solo promesse". Imbarazzo

