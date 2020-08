Ne La Casa di Carta 5 Miguel Ángel Silvestre sarà il fidanzato defunto di Tokyo? Le nuove foto dal set (Di lunedì 24 agosto 2020) Proseguono le riprese de La Casa di Carta 5, l'ultima stagione della serie Netflix creata da Alex Pina e diventata un fenomeno mondiale. Gli attori sono tornati sul set per girare quello che sarà l'epilogo della rapina alla Banca di Spagna, a partire dallo scontro frontale tra Il Professore e l'ispettrice Alicia Sierra con cui si è conclusa la quarta stagione. E se le prime immagini dal set sono arrivate - inaspettatamente - dalla capitale della Danimarca, Copenaghen, con Pedro Alonso e la new entry Patrick Criado, altri scatti arrivano invece da Madrid. Il magazine ¡Hola! e Gloss Press hanno fotografato la new entry del cast Miguel Ángel Silvestre e l'attrice Úrsula Corbero, interprete di Tokyo, insieme per le vie di Madrid, mentre si ... Leggi su optimagazine

