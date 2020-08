NBA, oggi il Kobe Bryant Day: tanti gli omaggi nel mondo dello sport (Di lunedì 24 agosto 2020) oggi in America si festeggia il Kobe Bryant day: 24 ed 8 furono i numeri che rappresentarono la sua carriera in NBA, numerosi gli omaggi nel mondo dello sport Il dolore per la scomparsa di Kobe Bryant è ancora grande nel mondo del basket americano e non solo. Lo scorso 26 gennaio il campione americano ha perso la vita in un incidente aereo, dove oltre a lui sono morte altre otto persone, tra cui sua figlia Gianna. Una morte che ha sconvolto tutto il mondo dello sport ed ha portato all’istituzione nel giorno 24/8 del Kobe Bryant Day. Quei due numeri hanno contraddistinto la carriera del cestista, che per 20 anni ha vestito, ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : NBA oggi Non doveva giocare, è diventato leggenda: dentro la storica notte di Doncic La Gazzetta dello Sport NBA 2K21, la demo giocabile arriva oggi su PS4 e Xbox One

Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, 2K Games ha annunciato che la demo di NBA 2K21 verrà pubblicata oggi pomeriggio alle 16:00 (ora italiana) su PlayStation Store e Xbox Store. "NBA 2K21 è ...

Lebron James ignora la critiche di Trump: “Alla NBA non interessa perdere uno spettatore come lui”

Lebron James non ha perso tempo per rispondere alle accuse di Donald Trump contro l’NBA: il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il comportamento di sostegno al movimento Black Lives Matter d ...

