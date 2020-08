NBA – Doncic, che emozioni dopo la tripla: “la più bella sensazione mai provata da giocatore” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una prestazione stratosferica da 43 punti 17 rimbalzi e 13 assist, una tripla doppia con tanto di game winner sulla sirena, step-back in buzzer beater in faccia a Reggie Jackson che ha suggellatto il successo dei Dallas Mavericks nella complicata serie contro i Los Angeles Clippers. E pensare che Luka Doncic non avrebbe nemmeno dovuto giocare poichè infortunato alla caviglia. Una serata magica per il talento sloveno, condita da una giocata speciale, capace di suscitare emozioni forti anche nel diretto interessato: “quando la palla è entrata, quando ho visto tutta la squadra correre verso di me… è stato qualcosa di speciale. Una delle migliori sensazioni che abbia mai provato come giocatore. Questa mattina non mi sentivo molto bene, ma non appena sono entrato in campo sapevo che dovevo giocarmela ... Leggi su sportfair

dchinellato : Luka Doncic con la tripla decisiva al supplementare contro i Clippers. Una partita che non doveva giocare, che ha d… - dchinellato : Luka Doncic non doveva giocare contro i Clippers. Invece è sceso in campo ed è diventato leggenda: su @gazzetta_it… - Eurosport_IT : Infortunato alla caviglia, gioca lo stesso. Inizia male con 4 palle perse. Finisce con 43 punti, 17 rimbalzi, 13 a… - cicciopuz : RT @mariocanfora: Due anni fa, al #Real, #Doncic segnava 12.8 punti in #Acb e 16 in #Euroleague: ora è a quasi 29 in #Nba e viene definito… - Matador1337 : RT @mariocanfora: Due anni fa, al #Real, #Doncic segnava 12.8 punti in #Acb e 16 in #Euroleague: ora è a quasi 29 in #Nba e viene definito… -