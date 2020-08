Nba, Brooklyn Nets: Popovich sogno per la panchina, i dubbi sul futuro (Di lunedì 24 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : Dentro l’universo Nets: il sogno Pop, i dubbi in panchina, l’attesa per Durant e Irving... - Davide_piase : ??????Il mio racconto di gara 4 tra Brooklyn e Toronto, secondo sweep di questi #NBAPlayoffs. #WeTheNorth #WeGoHard… - StorieASpicchi : RT @MatteoPuzzuoli: Ah comunque, nella notte di Doncic, Mitchell, Murray e dei Sixers definitivamente eliminati, i #Raptors hanno completat… - MatteoPuzzuoli : Ah comunque, nella notte di Doncic, Mitchell, Murray e dei Sixers definitivamente eliminati, i #Raptors hanno compl… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Toronto in semifinale a Est col primo 4-0 della sua storia. Brooklyn schiacciata anche in gara-4, travolta da un’altra spl… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Brooklyn Il sogno Pop, i dubbi in panchina, l’attesa per Durant e Irving: dentro il mondo Nets La Gazzetta dello Sport NBA - Raptors, risonanza magnetica al piede di Kyle Lowry

Nell'impressionante vittoria dei Toronto Raptors in gara 4 contro i Brooklyn Nets quello che non ci voleva era vedere uscire nel primo quarto per infortunio il playmaker Kyle Lowry. Certo, i Raptors h ...

Nba, Celtics e Raptors chiudono la serie

Donovan Mitchell arriva fino a 51 punti, nella vittoria (129-127) di Utah contro Denver, e si aggiudica anche la sfida personale contro Jamal Murray, fermo invece a quota 50. È la prima volta, nella s ...

Nell'impressionante vittoria dei Toronto Raptors in gara 4 contro i Brooklyn Nets quello che non ci voleva era vedere uscire nel primo quarto per infortunio il playmaker Kyle Lowry. Certo, i Raptors h ...Donovan Mitchell arriva fino a 51 punti, nella vittoria (129-127) di Utah contro Denver, e si aggiudica anche la sfida personale contro Jamal Murray, fermo invece a quota 50. È la prima volta, nella s ...