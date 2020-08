Navalny, veleno ritrovato nel suo organismo: è grave (Di lunedì 24 agosto 2020) Alexei Navalny ha delle tracce di veleno nel suo corpo. Il noto oppositore di Putin è ora ricoverato in una struttura in Germania. Alexei Navalny ha del veleno nel corpo. L’oppositore russo, che nei mesi precedenti aveva fatto la voce grossa con Putin, è ora in gravi condizioni. Il politico è stato probabilmente avvelenato da … L'articolo Navalny, veleno ritrovato nel suo organismo: è grave proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

