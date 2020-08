“Navalny spiato dagli 007 russi prima dell’avvelenamento”: la rivelazione dalla stampa di Mosca (Di lunedì 24 agosto 2020) Alexei Navalny, il leader dell’opposizione ricoverato da venerdì alla Charitè di Berlino dopo un probabile avvelenamento, era seguito dagli agenti segreti russi. A rivelare la notizia è il quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, che cita fonti dell’intelligence. L’oppositore anti-Putin è stato seguito durante il suo viaggio in Siberia prima dell’avvelenamento, avvenuto giovedì presumibilmente presso l’aeroporto di Tomsk. Secondo il quotidiano moscovita, Navalny era stato seguito nel suo appartamento, spiato dagli agenti dell’Fsb mentre ordinava sushi e seguito in un negozio. “Non ci sorprende affatto”, ha dichiarato la portavoce di Navalny, Kyra Yarmish, “eravamo consapevoli del fatto di essere seguiti. Succede ... Leggi su tpi

